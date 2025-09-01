Más de 300 periodistas permanecían encarcelados en el mundo al cierre de 2025, advierte el Comité para la Protección de los Periodistas.

El informe anual documenta 330 personas privadas de la libertad por su labor informativa, la tercera cifra más alta desde 1992.

China, Birmania e Israel encabezan la lista, seguidos de Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán.

El organismo detalla que un tercio lleva más de cinco años preso y casi la mitad no ha recibido sentencia.

En tanto, el 61 por ciento enfrenta cargos contra el Estado, como terrorismo o espionaje.