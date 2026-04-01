El senador Félix Salgado Macedonio no desiste en su aspiración de contender por la gubernatura de Guerrero, pese a que la entidad es actualmente encabezada por su hija Evelyn Salgado Pineda.

El legislador de Morena dijo que tiene todo el derecho, si así lo desea, de ser candidato a gobernador, aunque los estatutos de su partido prohíban el nepotismo electoral.

Descartó que participar para suceder a su hija sea una actitud nepotista.