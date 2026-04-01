El senador Félix Salgado Macedonio no desiste en su aspiración de contender por la gubernatura de Guerrero, pese a que la entidad es actualmente encabezada por su hija Evelyn Salgado Pineda.
El legislador de Morena dijo que tiene todo el derecho, si así lo desea, de ser candidato a gobernador, aunque los estatutos de su partido prohíban el nepotismo electoral.
Descartó que participar para suceder a su hija sea una actitud nepotista.
El senador Félix Salgado Macedonio insiste en buscar la gubernatura de Guerrero
El senador Félix Salgado Macedonio no desiste en su aspiración de contender por la gubernatura de Guerrero, pese a que la entidad es actualmente encabezada por su hija Evelyn Salgado Pineda.