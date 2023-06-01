Durante en la primera mitad de mayo de 2026 la inflación en México descendió a 4.11 por ciento, luego de que la variación quincenal del Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución de 0.16 por ciento, comparado con la quincena anterior, revelan cifras publicadas por el Inegi.

El dato de los primeros quince días de mayo estuvo por debajo del registro de abril, mes que cerró en 4.45 por ciento.

A pesar de la baja, la inflación se mantiene lejos de la meta oficial del Banco de México, que prevé que la inflación se ubique en alrededor del 3 por ciento, hacia mediados del 2027.