Alejandro Sanz, nacido el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España, es uno de los cantautores más influyentes del pop en español.

Su carrera despegó en los años noventa con una fusión de pop, flamenco y balada, alcanzando éxito global con discos como “Más” y “El alma al aire”.

Autor de éxitos como “Corazón partío” y “Amiga mía”, destaca por su sensibilidad lírica y constante evolución musical.

Ha ganado múltiples premios Grammy y Grammy Latino, consolidándose como una figura clave de la música iberoamericana contemporánea.