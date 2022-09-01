Andrea Bocelli (Nacido en Lajatico, Italia, el 22 de septiembre de 1958) es un tenor italiano famoso por su capacidad de fusionar la música clásica con el pop, logrando gran éxito como artista crossover.

Ciego desde los 12 años a causa de un accidente, conservó una pasión temprana por la música que lo llevó a estudiar varios instrumentos y cantar desde niño.

Su fama internacional llegó tras ganar el Festival de San Remo en 1994 con Il mare calmo della sera.

Ha vendido más de 75-90 millones de discos, con álbumes muy reconocidos como Romanza y Sacred Arias.