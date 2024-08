“Bad” es el séptimo álbum de estudio de Michael Jackson, lanzado el 31 de agosto de 1987. Este álbum, producido por Quincy Jones, es uno de los más exitosos y emblemáticos en la carrera de Jackson, consolidando su estatus como el “Rey del Pop”.

“Bad” marcó un momento clave en la carrera de Jackson, donde mostró una imagen más agresiva y sofisticada en comparación con sus trabajos anteriores. El álbum incluye una serie de éxitos globales como “Bad,” “The Way You Make Me Feel,” “Man in the Mirror,” “Smooth Criminal,” y “Dirty Diana.” Cada una de estas canciones se convirtió en un clásico, y varios de los videoclips asociados, como el de “Smooth Criminal,” se destacaron por su innovación y estilo.

El álbum vendió más de 35 millones de copias en todo el mundo, y cinco de sus sencillos alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100, un récord en ese momento. “Bad” no solo consolidó a Michael Jackson como un ícono de la música pop, sino que también influyó profundamente en la cultura popular, la moda, y el estilo de la época. La producción, el estilo y la ejecución de “Bad” continúan siendo una referencia en la historia de la música.