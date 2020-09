Bill Medley formó parte del dúo “Righteous Brothers” durante la década de los 60. Continuó su carrera como solista, varios de sus temas fueron incluidos en las bandas sonoras de algunas películas. Ganó en los años del 87 y 88 un Grammy a la mejor interpretación vocal a dúo, un Oscar y un globo de oro a la mejor canción original por “I’ve had the time of my life” de la cinta “Dirty Dancing”. El cantante festeja hoy 80 años, nació en Los Ángeles California el 19 de septiembre de 1940.