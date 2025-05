Billy Joel es un cantautor, pianista y compositor estadounidense, considerado uno de los artistas más importantes de la música popular desde los años 70.

Conocido como “The Piano Man” por su icónica canción del mismo nombre, ha creado una vasta colección de éxitos como “Just the Way You Are”, “Uptown Girl” y “We Didn’t Start the Fire”.

Su estilo combina rock, pop y balada con una narrativa lírica única.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 150 millones de discos y ha sido reconocido con múltiples premios Grammy, consolidándose como una figura clave en la historia de la música.

Billy Joel nació el 9 de mayo de 1949 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos.