Björk Guðmundsdóttir, conocida simplemente como Björk, es una cantante, compositora, actriz y productora islandesa nacida el 21 de noviembre de 1965 en Reikiavik. Reconocida por su voz única, su estilo innovador y su enfoque experimental en la música, Björk ha desafiado constantemente los límites de los géneros musicales, combinando elementos de pop, electrónica, música clásica, folk y avant-garde.

Comenzó su carrera musical en la adolescencia, pero alcanzó la fama internacional como solista con su álbum Debut (1993), seguido de obras icónicas como Post (1995) y Homogenic (1997). Sus canciones, como “Human Behaviour,” “Bachelorette” y “All Is Full of Love,” exploran temas de naturaleza, emociones y tecnología, acompañadas de innovadores videoclips. Además, ha colaborado con grandes nombres de la música y el cine, como Lars von Trier, con quien protagonizó la película Dancer in the Dark (2000), ganadora de la Palma de Oro.

Björk es reconocida por su enfoque artístico integral, que incluye diseño visual, moda y producción musical, estableciéndose como una figura influyente en la música contemporánea. Su estilo inconfundible y su capacidad de reinventarse la han convertido en una de las artistas más visionarias y admiradas de las últimas décadas.