Charlie Watts fue el baterista de The Rolling Stones, reconocido por su estilo sobrio, preciso y elegante que contrastaba con la energía desenfrenada de la banda.

Nacido en Londres en 1941, se unió al grupo en 1963 y fue una pieza clave en su sonido durante casi seis décadas.

Con formación en jazz, aportó una base rítmica sólida que sostuvo clásicos como “Paint It, Black”, “Start Me Up” y “Sympathy for the Devil”.

Alejado de los reflectores y del estilo de vida del rock, Watts se ganó el respeto por su discreción, talento y constancia, siendo considerado uno de los grandes bateristas de la historia del rock.

Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres, Reino Unido.