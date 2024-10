Cole Porter fue un compositor y letrista estadounidense, ampliamente reconocido como uno de los grandes creadores de la música popular de la primera mitad del siglo XX. Nacido en Indiana, Porter destacó por su sofisticado estilo de composición y sus ingeniosas letras, combinando melodías elegantes con un agudo sentido del humor y doble sentido.

Porter alcanzó la fama por su trabajo en Broadway y Hollywood, creando éxitos memorables para musicales y películas. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen “Night and Day”, “I’ve Got You Under My Skin”, “Anything Goes” y “Let’s Do It (Let’s Fall in Love)”. Estas canciones se convirtieron en estándares del jazz y la música popular, interpretadas por artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y muchos otros.

A pesar de un accidente en 1937 que lo dejó parcialmente paralizado, Porter continuó componiendo durante las siguientes décadas, con éxitos como Kiss Me, Kate (1948), un musical basado en La fierecilla domada de Shakespeare, que fue un gran éxito en Broadway.

El legado de Cole Porter se caracteriza por su habilidad para mezclar la sofisticación y el estilo con un toque de ligereza, lo que le permitió convertirse en una figura esencial en la música y el teatro estadounidense. Su obra sigue siendo celebrada y versionada en la actualidad.

Porter falleció un día como hoy, 15 de octubre, pero del año 1964.