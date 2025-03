Ernest Gold fue un compositor y director de orquesta austro-estadounidense, reconocido principalmente por sus bandas sonoras para el cine.

Alcanzó la fama con la música de Éxodo (1960), película por la cual ganó el Premio Óscar a Mejor Banda Sonora y un Globo de Oro.

Su estilo combinaba influencias clásicas con un enfoque cinematográfico épico y emotivo. También trabajó en películas como Judgment at Nuremberg y On the Beach.

Su legado en la música de cine lo consolidó como uno de los grandes compositores de Hollywood en el siglo XX.

Ernest Gold falleció el 17 de marzo de 1999 en Santa Mónica, California, Estados Unidos.