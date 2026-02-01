Guadalajara celebra con orgullo su 484 aniversario, marcando casi cinco siglos de historia, cultura y tradición.

Fundada en 1542, esta vibrante ciudad ha evolucionado desde sus orígenes coloniales hasta convertirse en uno de los principales centros culturales y económicos de México.

Conocida mundialmente como la cuna del mariachi y el tequila, Guadalajara fusiona su rico patrimonio arquitectónico y sus tradiciones ancestrales con una dinámica escena contemporánea en arte, tecnología y gastronomía.

En este aniversario, la ciudad no solo celebra su legado histórico, sino que también reafirma su compromiso con la innovación y la diversidad cultural, proyectándose hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades y creatividad.