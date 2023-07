Hugh Anthony Cregg III, mejor conocido como Huey Lewis, es un músico y cantante. Es el cantante líder y además toca la armónica en Huey Lewis & The News, un grupo de rock de San Francisco, California que fue popular durante los ochenta y que llegó al estrellato gracias a la primera película de la trilogía Back to the Future. También estuvo con la banda Clover de 1972 a 1979.

Huey Lewis nació el 5 de julio de 1950 en Nueva York, EUA.