Jennifer Lopez es una superestrella multitalentosa que ha dominado la música, el cine y la moda.

Debutó en los 90 con éxitos como “If You Had My Love” y “Jenny from the Block”, fusionando pop, R&B y ritmos latinos con carisma y sensualidad.

Su álbum “J.Lo” (2001) la consolidó como ícono global. En el cine, destacó en películas como “Selena” (1997) y “Out of Sight” (1998).

Más allá de su arte, es una empresaria exitosa con líneas de moda y fragancias.

Aunque criticada por su autotune y falta de profundidad lírica, su energía, versatilidad y longevidad en el espectáculo la hacen una figura imparable.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en Nueva York, Estados Unidos.