Jerry Goldsmith fue un influyente compositor y director de orquesta estadounidense, célebre por su innovador trabajo en la música para cine y televisión. A lo largo de su prolífica carrera, compuso más de 200 bandas sonoras, destacándose por su habilidad para fusionar la orquesta tradicional con elementos electrónicos y sintetizadores, lo que le permitió crear paisajes sonoros únicos y memorables.

Entre sus obras más icónicas se encuentran las partituras de películas como “Planet of the Apes”, “Chinatown”, “The Omen”, “Star Trek: The Motion Picture” y “Poltergeist”. Su estilo versátil y su capacidad para capturar la emoción y el dramatismo de cada escena le valieron numerosos premios y nominaciones, consolidándolo como uno de los compositores de cine más influyentes y respetados de la historia.

El legado de Jerry Goldsmith perdura en la industria cinematográfica, inspirando a generaciones de compositores y aficionados con su creatividad, innovación y dominio del arte musical aplicado al cine.

Goldsmith nació el 10 de febrero de 1929 en Pasadena, California, Estados Unidos.