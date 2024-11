Jim Steinman (1947-2021) fue un compositor, productor y letrista estadounidense, conocido por su estilo épico y dramático que fusionaba el rock con elementos teatrales y operísticos. Su carrera se destaca por colaboraciones memorables, especialmente con el cantante Meat Loaf, para quien escribió y produjo el icónico álbum Bat Out of Hell (1977). Este álbum se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos, con canciones como “Paradise by the Dashboard Light” y “Two Out of Three Ain’t Bad”, caracterizadas por su narrativa intensa y arreglos orquestales.

Steinman también escribió éxitos para otros artistas, como Bonnie Tyler, a quien compuso el éxito “Total Eclipse of the Heart”, y Celine Dion, con “It’s All Coming Back to Me Now”. Su estilo musical se caracterizaba por letras profundas y melodramáticas, llenas de romanticismo, pasión y temas de amor eterno y tragedia, influenciado por la ópera y el musical.

A lo largo de su carrera, Steinman también trabajó en proyectos de teatro musical y contribuyó con su talento a la industria del rock y el pop. Su legado perdura como un innovador y visionario en el ámbito del rock teatral, dejando una marca inconfundible en la música contemporánea.