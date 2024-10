Julie Andrews es una legendaria actriz, cantante y escritora británica, nacida el 1 de octubre de 1935 en Surrey, Inglaterra. Es conocida por su voz soprano cristalina y por su carrera tanto en el cine como en el teatro, donde se ha destacado como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento.

Andrews alcanzó la fama en Broadway con musicales como My Fair Lady (1956) y Camelot (1960), pero fue su papel en la película Mary Poppins (1964) el que la catapultó al estrellato mundial, ganando un Premio Óscar por su interpretación de la niñera mágica. Posteriormente, protagonizó The Sound of Music (1965), donde interpretó a Maria von Trapp. Esta película se convirtió en un éxito rotundo y sigue siendo uno de los musicales más populares de la historia del cine.

Además de su carrera cinematográfica, Andrews también ha sido escritora de libros infantiles y ha trabajado en diversas producciones televisivas y cinematográficas. A lo largo de los años, ha ganado numerosos premios, incluyendo Grammys, Globos de Oro y Emmys, y ha dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento.

A pesar de haber sufrido una lesión en las cuerdas vocales que afectó su capacidad de cantar, Julie Andrews sigue siendo una figura icónica por su elegancia, talento y legado en la música y el cine.