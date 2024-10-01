Led Zeppelin II (lanzado el 22 de octubre de 1969) es el segundo disco de la banda británica Led Zeppelin.

Grabado entre enero y agosto durante una intensa gira, muestra un avance notable hacia un hard rock más contundente y riff-centrado, con producción de Jimmy Page y el ingeniero Eddie Kramer.

El álbum incluye clásicos como “Whole Lotta Love”, “Heartbreaker” y “Ramble On”, y ha sido descrito como uno de los discos más influyentes del rock, sentando bases para el heavy metal.

Fue un éxito comercial: es el primero de la banda en alcanzar el número uno en Estados Unidos y es certificado múltiples veces platino.