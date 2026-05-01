Lenny Kravitz es un cantante, compositor y multiinstrumentista estadounidense reconocido por fusionar rock, funk, soul y blues con un estilo retro y contemporáneo.

Desde finales de los años 80 construyó una carrera marcada por su sonido inspirado en el rock clásico y una fuerte identidad artística.

Temas como Are You Gonna Go My Way y Fly Away lo consolidaron como figura internacional.

Además de su talento musical, destaca por su presencia escénica y versatilidad creativa.

Ganador de múltiples premios Grammy, es considerado uno de los artistas más influyentes del rock moderno.

Kravitz nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, EUA.