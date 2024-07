Linda Ronstadt es una cantante y actriz estadounidense ampliamente reconocida por su versatilidad vocal y su capacidad para interpretar una amplia gama de géneros musicales, incluyendo rock, pop, country, jazz, y música mexicana. Nacida el 15 de julio de 1946 en Tucson, Arizona, Ronstadt comenzó su carrera en la década de 1960 y alcanzó la fama en la década de 1970 con una serie de éxitos que la convirtieron en una de las artistas más exitosas de su tiempo.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “You’re No Good,” “Blue Bayou,” y “When Will I Be Loved.” A lo largo de su carrera, Ronstadt ha ganado múltiples premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Además de su éxito en la música popular, ha explorado otros estilos, como el mariachi y el jazz, y ha colaborado con artistas de renombre como Dolly Parton y Emmylou Harris.

Ronstadt también es conocida por su defensa de los derechos humanos y su activismo político. En 2013, se retiró de la actuación debido a complicaciones de salud relacionadas con la enfermedad de Parkinson. En 2014, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado como una de las voces más influyentes de la música contemporánea.