Luz Casal es una cantante y compositora española, reconocida por su voz potente y versátil, que ha logrado conquistar el ámbito del pop, el rock y la balada en el mundo de habla hispana. Nació el 11 de noviembre de 1958 en Boimorto, La Coruña, en 1958 y alcanzó la fama en los años 80 y 90 con éxitos como “Piensa en mí” (interpretada para la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar), “No me importa nada” y “Entre mis recuerdos”.

Su estilo ha evolucionado a lo largo de los años, explorando desde el rock hasta la canción romántica y temas de amor y desamor. Luz Casal ha sido admirada por su autenticidad y profundidad interpretativa, además de su capacidad para conectar con el público a través de letras emotivas y un estilo vocal que transmite vulnerabilidad y fuerza a la vez.

A lo largo de su carrera, ha ganado múltiples premios y sigue siendo una figura influyente en la música iberoamericana, destacándose por su tenacidad y sensibilidad artística, incluso después de superar graves problemas de salud. Luz Casal es una de las voces más queridas de la música española, admirada tanto en España como en América Latina y Francia.