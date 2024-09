“Message in a Box: The Complete Recordings” es una colección de cuatro discos lanzada el 30 de septiembre de 1993 que recopila toda la discografía de la influyente banda británica The Police. El box set incluye todos los álbumes de estudio que la banda grabó entre 1977 y 1986, además de rarezas, lados B, y algunas canciones que no habían sido lanzadas previamente en álbumes.

Este box set abarca desde los grandes éxitos del trío compuesto por Sting, Andy Summers y Stewart Copeland, como “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Every Breath You Take” y “Don’t Stand So Close to Me”, hasta temas menos conocidos y versiones alternativas. Con su estilo característico, que fusiona el rock, el reggae y el punk, The Police dejó una marca indeleble en la música de la época, y esta colección captura la evolución de su sonido a lo largo de su carrera.

“Message in a Box” es una pieza esencial para los fanáticos de The Police, ya que ofrece una visión completa de su legado musical y su impacto en la música rock. Además, el set incluye un extenso libreto con información detallada sobre cada canción y la historia de la banda.