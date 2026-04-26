Nacho García Vega es un cantante, compositor y guitarrista español, reconocido por ser integrante de Nacha Pop, una de las bandas clave de la Movida Madrileña.
Su estilo mezcla pop y rock con letras melancólicas y urbanas.
Alcanzó gran notoriedad con temas como La chica de ayer, considerado un clásico del pop en español.
Tras la disolución del grupo, desarrolló una carrera en solitario y en producción musical.
Su obra ha influido en varias generaciones dentro de la música iberoamericana.
García Vega nació el 27 de abril de 1961 en Madrid, España. (Foto: Guillermo Cobelo – Creative Commons)
