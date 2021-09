Nuno Duarte Gil Mendes Bettencourt es un guitarrista portugués. Es miembro de la banda Extreme y se hizo famoso por la balada More Than Words, y por canciones como Hole Hearted y Rest in Peace, tocando la primera con su guitarra acústica.

Nuno nació el 20 de septiembre de 1966 en Praia da Vitoria, en la Isla de Terceira, perteneciente a las Azores, en Portugal.