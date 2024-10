“Out of the Blue” es un álbum lanzado el 3 de octubre de 1977 por la banda británica Electric Light Orchestra (ELO), liderada por Jeff Lynne. Es considerado uno de los trabajos más emblemáticos del grupo y es un hito del rock sinfónico, caracterizado por la fusión de elementos del rock con la música clásica y el pop. El álbum es notable por sus complejas armonías, arreglos orquestales y el uso prominente de cuerdas.

El disco incluye algunos de los mayores éxitos de ELO, como “Turn to Stone”, “Sweet Talkin’ Woman”, y “Mr. Blue Sky”, que se ha convertido en una de sus canciones más icónicas. La segunda cara del disco es una suite de cuatro canciones titulada “Concerto for a Rainy Day”, una ambiciosa obra musical que destaca la creatividad de la banda.

“Out of the Blue” fue un éxito comercial, alcanzando altos puestos en las listas de todo el mundo y vendiendo millones de copias. Es reconocido como uno de los mejores ejemplos de rock sinfónico de la época y consolidó a ELO como una de las bandas más innovadoras de la década de los 70. El álbum sigue siendo un referente importante en la carrera de Jeff Lynne y en la historia de la música rock.