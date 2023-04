Peter Kenneth Frampton es un músico británico, conocido por su trabajo solista a mediados de los años 1970 y como uno de los miembros originales de la banda Humble Pie.

Famoso por haber sido el compositor original del tema “Baby, I Love Your Way”, así como de otros éxitos entre los cuales destacan “Do You Feel Like We Do” o “I’m In You”. Frampton nació el 22 de abril de 1950 en Bromley, Reino Unido.