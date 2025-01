Phil Collins, nacido el 30 de enero de 1951 en Chiswick, Londres, es un cantante, compositor, baterista y productor británico. Alcanzó fama mundial como baterista y, más tarde, como vocalista principal de la banda de rock progresivo Genesis, tras la salida de Peter Gabriel.

Además de su éxito con la banda, Collins ha disfrutado de una prolífica carrera en solitario, con álbumes icónicos como “Face Value” (1981) y “No Jacket Required” (1985). Entre sus canciones más destacadas se encuentran “In the Air Tonight”, “Against All Odds” y “Another Day in Paradise”. Su estilo combina elementos de rock, pop y R&B, caracterizándose por una voz distintiva y una habilidad sobresaliente como baterista.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosos premios, incluidos varios Grammy y un Óscar por la canción “You’ll Be in My Heart”, de la película Tarzán (1999). Con más de 100 millones de discos vendidos, tanto con Genesis como en solitario, Phil Collins es considerado uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas.