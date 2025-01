The Graduate es la banda sonora de la icónica película homónima de 1967, dirigida por Mike Nichols. El álbum, compuesto principalmente por el dúo estadounidense Simon & Garfunkel, se convirtió en un fenómeno cultural al capturar el espíritu de una generación a través de su música.

Incluye canciones emblemáticas como “The Sound of Silence”, “Mrs. Robinson”, y “Scarborough Fair/Canticle”, que se entrelazan perfectamente con la narrativa del filme, protagonizado por Dustin Hoffman y Anne Bancroft. En particular, “Mrs. Robinson” se convirtió en un éxito instantáneo y marcó un hito en la música pop.

La mezcla de folk y rock con letras introspectivas y melódicas refleja el desconcierto y las emociones de la juventud de los años 60. La banda sonora se publicó el 21 de enero de 1968 y fue un éxito comercial y artístico, consolidando a Simon & Garfunkel como referentes de la música contemporánea y dejando una huella imborrable en la historia del cine y la música.