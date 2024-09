Roger Waters es un icónico músico, cantante, compositor y productor británico, nacido el 6 de septiembre de 1943 en Surrey, Inglaterra. Es mejor conocido como uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd, donde desempeñó un papel crucial como bajista, vocalista y principal letrista.

Waters se unió a Pink Floyd en 1965, y a lo largo de los años se convirtió en la fuerza creativa detrás de muchos de los álbumes más emblemáticos de la banda. Fue el principal compositor y conceptualista de obras maestras como “The Dark Side of the Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975), “Animals” (1977), y especialmente “The Wall” (1979), un álbum conceptual que explora temas de aislamiento, alienación y autoritarismo. “The Wall” es una de las obras más aclamadas y exitosas de la música rock, con un fuerte impacto cultural.

Después de dejar Pink Floyd en 1985, Waters siguió una carrera en solitario, lanzando álbumes como “The Pros and Cons of Hitch Hiking” (1984), “Amused to Death” (1992) y “Is This the Life We Really Want?” (2017). Su trabajo en solitario continúa explorando temas políticos, sociales y personales, y ha sido elogiado por su profundidad y relevancia.

Waters es también conocido por sus posturas políticas y su activismo, utilizando su música y su plataforma para expresar sus opiniones sobre la guerra, los derechos humanos y la justicia social. Sus giras en solitario, particularmente las basadas en “The Wall”, han sido espectáculos teatrales a gran escala que combinan música, visuales y mensajes poderosos.

Roger Waters es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del rock, tanto por su contribución a Pink Floyd como por su carrera en solitario, y sigue siendo un artista relevante y comprometido con las causas sociales y políticas.