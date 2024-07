Rubén Blades es un cantante, compositor, actor y político panameño, ampliamente reconocido como una figura central en la evolución de la salsa y la música latina. Nacido el 16 de julio de 1948 en Ciudad de Panamá, Blades ha dejado una marca indeleble en la música con su capacidad para fusionar ritmos tradicionales de salsa con letras profundas y socialmente conscientes.

Blades saltó a la fama en la década de 1970, trabajando con el legendario sello discográfico Fania Records y colaborando con artistas como Willie Colón. Su álbum “Siembra” (1978), en colaboración con Colón, es uno de los más vendidos en la historia de la salsa, incluyendo éxitos como “Pedro Navaja” y “Plástico,” que abordan temas de justicia social y crítica política.

Además de su carrera musical, Blades ha incursionado en la actuación, participando en películas y series de televisión como “The Milagro Beanfield War,” “Once Upon a Time in Mexico,” y “Fear the Walking Dead.” También ha sido un ferviente activista político y social, sirviendo como Ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009.

Blades ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo varios premios Grammy y Latin Grammy. Su influencia en la música y la cultura latina es inmensa, y sigue siendo una voz poderosa en el ámbito artístico y político, utilizando su plataforma para promover el cambio social y la justicia.