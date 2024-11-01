Severiano Briseño fue un compositor mexicano reconocido por sus contribuciones a la música regional.

Originario de San José de las Canoas, San Luis Potosí, dejó un legado de canciones icónicas en géneros como el mariachi y el bolero ranchero. Su obra más emblemática es El sinaloense, un himno de la música mexicana con un ritmo vibrante y festivo.

También escribió temas como Copa tras copa y Ya lo pagarás con Dios, interpretados por grandes figuras del regional mexicano.

Su legado sigue vigente en la música popular de México.

Severiano Briseño nació 21 de febrero de 1902.