Shirley Ann Manson (Nacida en Edimburgo, Escocia, 26 de agosto de 1966) es una icónica cantante, compositora, música y actriz escocesa, conocida internacionalmente como la voz principal del grupo de rock alternativo “Garbage”.

Su estilo rebelde y su potente voz contralto la convirtieron en una figura emblemática del alt‑rock de los 90.

Antes de Garbage, tocó con las bandas Goodbye Mr Mackenzie y Angelfish, hasta que en 1994 fue invitada a liderar Garbage, proyecto que la catapultó mundialmente.

Además de su legado musical, ha incursionado en la actuación (como en Terminator: The Sarah Connor Chronicles) y ha sido reconocida por su fortaleza frente a desafíos personales y su activismo.