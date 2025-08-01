Shirley Ann Manson (Nacida en Edimburgo, Escocia, 26 de agosto de 1966) es una icónica cantante, compositora, música y actriz escocesa, conocida internacionalmente como la voz principal del grupo de rock alternativo “Garbage”.
Su estilo rebelde y su potente voz contralto la convirtieron en una figura emblemática del alt‑rock de los 90.
Antes de Garbage, tocó con las bandas Goodbye Mr Mackenzie y Angelfish, hasta que en 1994 fue invitada a liderar Garbage, proyecto que la catapultó mundialmente.
Además de su legado musical, ha incursionado en la actuación (como en Terminator: The Sarah Connor Chronicles) y ha sido reconocida por su fortaleza frente a desafíos personales y su activismo.
🎶 El Sonido de la Música – Shirley Manson
