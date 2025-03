Steve Harris es un bajista, compositor y fundador de Iron Maiden, una de las bandas más influyentes del heavy metal.

Reconocido por su distintivo estilo de bajo galopante y su habilidad para componer épicas narrativas musicales, ha sido el principal responsable del sonido y dirección creativa de la banda desde su formación en 1975.

Temas icónicos como The Trooper, Hallowed Be Thy Name y Fear of the Dark llevan su sello característico.

Su legado lo posiciona como uno de los bajistas más influyentes en la historia del metal.

Steve Harris nació el 12 de marzo de 1956 en Leytonstone, Londres, Reino Unido.