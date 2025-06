“Synchronicity” es el quinto y último álbum de estudio de The Police, y el más exitoso de su carrera.

Mezcla rock, pop y new wave con influencias literarias y filosóficas, destacando temas como “Every Breath You Take”, “King of Pain” y “Wrapped Around Your Finger”.

Con letras introspectivas y atmósferas tensas, refleja las fricciones creativas entre los miembros de la banda, especialmente entre Sting y Stewart Copeland.

El álbum fue aclamado por la crítica, vendió millones de copias y ganó múltiples premios, incluyendo Grammy.

Su sofisticación musical y profundidad lírica lo consolidaron como una obra maestra del rock de los 80 y marcaron el cierre definitivo del grupo en su punto más alto.

“Synchronicity” salió a la venta el 17 de junio de 1983.