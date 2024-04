“Tango in the Night” es el décimo cuarto álbum de estudio de la banda británica de rock Fleetwood Mac, publicado en 1987 por Warner Bros. Records.

Es el último disco con el vocalista y guitarrista Lindsey Buckingham, ya que antes de iniciar la gira promocional se retiró de la agrupación.

“Tango in the Night” fue publicado el 13 de abril de 1987.