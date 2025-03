Ten Summoner’s Tales es el cuarto álbum de estudio en solitario de Sting, lanzado el 1 de marzo de en 1993.2501

El disco marcó un cambio hacia un sonido más accesible y melódico, fusionando pop, rock y jazz con letras sofisticadas.

Contiene éxitos como Fields of Gold, If I Ever Lose My Faith in You y Shape of My Heart, canciones que se han convertido en clásicos de su repertorio.

Aclamado por la crítica, el álbum recibió múltiples nominaciones al Grammy y consolidó a Sting como un artista solista de gran éxito tras su etapa con The Police.