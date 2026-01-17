Tiësto, cuyo nombre real es Tijs Michiel Verwest, nació el 17 de enero de 1969 en Breda, Países Bajos. Es un DJ, productor y remixer considerado una de las figuras más influyentes de la música electrónica a nivel mundial. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Tiësto ha sido pionero en géneros como el trance, el house progresivo y el EDM, adaptándose constantemente a las tendencias musicales.

Comenzó su carrera en la década de 1990, ganando notoriedad por su habilidad para mezclar trance melódico. Su álbum “In My Memory” (2001) lo catapultó al estrellato, incluyendo éxitos como “Lethal Industry” y “Flight 643”. Fue el primer DJ en actuar en una ceremonia olímpica, durante los Juegos de Atenas 2004.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Post Malone, Charli XCX, Jonas Blue y Dzeko, y ha lanzado éxitos globales como “Red Lights”, “The Business”, y “Don’t Be Shy”. Reconocido por sus espectaculares presentaciones en vivo y su impacto en la música dance, Tiësto ha ganado numerosos premios, incluyendo Grammys y títulos como el “Mejor DJ del Mundo”.