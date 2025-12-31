La tarifa al usuario del transporte público para el 2026 es de once pesos, por lo que el Gobierno del Estado a quien subsidiará es a los transportistas, advierte el director del Instituto de Movilidad Urbana Sustentable de la UdeG, Mario Córdova España.

“Realmente nosotros vemos que no es un subsidio para el usuario, es un subsidio para los transportistas. Es decir, les adelantó este mondo de tres pesos porque según sus proyecciones aplicaba como casi en el 2029 y pues se los adelantó al 2026”.

Córdova España, quien como representante de la UdeG en el Comité Técnico Tarifario rechazó el aumento , indica que fue el gobernador el que decidió que la tarifa aumentara a 14 pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)