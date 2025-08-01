La policía de Chihuahua logró desarticular una banda de secuestradores que operaba en Ciudad Juárez tras detener a 10 personas involucradas en este ilícito y rescató a dos víctimas que se encontraban privadas de la libertad en una vivienda.

Durante un operativo se logró detener a los integrantes de esta banda de secuestradores, entre los que se encuentran varias mujeres.

Ocho de los detenidos están señalados por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, mientras que los últimos dos hombres están acusados del delito de secuestro, robo de vehículo con violencia y delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.