Luego de conseguir su tercer título en el Mundial Juvenil de taekwondo la semana pasada en Uzbekistán, el taekwondoín jalisciense, Guillermo Cortés, dijo hoy que su siguiente objetivo es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en Dakar en noviembre de este año.

“Esta es la tercer vez que me convierto en campeón Mundial y me siento muy feliz, muy emocionado es un sueño logrado y claro que sí era una revancha y era esa espinita que me había dejado el Mundial pasado iba por esa revancha, iba ir por todo esta vez y mira así fue. Ahora vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud que ahí primero Dios vamos a estar y tengo fe de que vamos a ir con todo vamos a echarle muchas ganas y vamos a cumplir ese sueño también”.

“Kato” al igual que los demás integrantes de la Selección juvenil Mexicana de taekwondo, se reunieron este lunes con Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. (Por Manuel Trujillo Soriano)