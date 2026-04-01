Con el objetivo de fortalecer la labor operativa y garantizar procesos judiciales sólidos, inició en la Universidad Policial de Jalisco una capacitación teórico-práctica sobre el correcto llenado del Informe Policial Homologado y la cadena de custodia.

La formación es resultado de una colaboración entre la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Fiscalía Estatal, el Supremo Tribunal de Justicia, la Procuraduría Social y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

En una primera etapa participan 175 elementos de corporaciones estatales, municipales y federales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con la intención de extender posteriormente el programa a las 12 regiones del estado.

El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que la labor policial no solo implica actuar, sino también documentar adecuadamente cada hecho e indicio, al subrayar que la solidez de una intervención se sostiene cuando es evaluada conforme a la ley.

Añadió que los agentes capacitados fungirán como replicadores para fortalecer la calidad de las investigaciones y las resoluciones judiciales. (Por Edgar Flores Maciel)