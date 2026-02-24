Los recientes hechos en materia de seguridad en Guadalajara ya impactan la agenda cultural de la ciudad, con la reprogramación de espectáculos y la reactivación gradual de actividades en distintos recintos.

El Teatro Diana anunció cambios en tres presentaciones previstas para finales de febrero. El concierto de Silvana Estrada, programado para el 26 de febrero, se realizará ahora el 17 de abril. La obra “Estoy bien a ratos”, prevista para el 27, se presentará el 13 de marzo con dos funciones, mientras que Roswell, anunciada para el 28, se reprogramó para el 14 de marzo. El recinto informó que los boletos serán válidos para las nuevas fechas.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara confirmó la reapertura de algunos espacios culturales como la Cineteca FICG y el Cineforo, que retomarán actividades este miércoles 25 de febrero. En tanto, el Auditorio Telmex anunció que reabrirá sus taquillas con horario habitual.

Los conciertos programados para este recinto y la Arena Guadalajara, no sufrieron afectaciones. (Por Katia Plascencia Muciño)