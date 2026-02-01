En sus primera declaraciones sobre la violencia que se desató desde el fin de semana en Jalisco y algunos estados aledaños, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar “muy tranquilo” con México como sede del Mundial de 2026. “Muy tranquilo, todo va muy bien. Va a ser todo espectacular”, indicó el manda más del futbol en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

En la Mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre las garantías que hay en México, para los participantes en el Mundial de Futbol y aseguró que no hay ningún riesgo.

“Todas las garantías, no hay ningún riesgo”.

Y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que ya dialogaron con el representante de la FIFA en México, quien les aseguró que no hay intención de retirarle alguna sede a México.

“El tema del Mundial de futbol, el día de ayer se tuvo una conferencia con el encargado de la FIFA, el director e la FIFA para México; no hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México, las 3 sedes siguen completamente firmes. Confirmados los 2 partidos del repechaje y confirmados los 4 partidos mundialistas”. (Por Manuel Trujillo Soriano)