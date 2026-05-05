Al parecer el mundial FIFA 2026 estará pasado por agua, ya que este año el temporal se espera entre el 10 y 15 de junio, pronostica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López Reyes.

“Sí, va a llover! Va a llover, es lo que se puede decir, va a llover; probablemente con tormentas intensas por la tarde. No sé a qué hora serán los partidos pero supongo que van a ser hacia la tarde, no lo sé, entonces muy probable que tengamos tormentas, si no es antes, va a ser durante o después del partido, pero junio es un mes en donde inicia la temporada de lluvias y prácticamente llueve a diario”.

A pesar de lo caluroso, a partir de la segunda quincena de mayo se registrarán algunas lluvias, las cuales serán más copiosas que años anteriores. Esto no significa que se adelante el temporal 2026. (Por Gricelda Torres Zambrano)