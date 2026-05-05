Además de la creación de la Red de Hospitales Civiles, la rectora general de la UdeG, Karla Planter, destacó durante su primer informe de actividades, el programa “Puente de maternidad y paternidad”, el cual amplia las licencias para acompañar a pareja e hijo.

“Y medidas como el puente de maternidad y paternidad de la UdeG lo dejan claro. En México las mujeres tienen tres meses de licencia de maternidad, hoy en la UdeG tendrán cuatro meses. Mientras en el país los hombres cuentan con cinco días de licencia, en la UdeG tendrán 30 días para ejercer una paternidad corresponsable”.

Karla Planter señaló que luego de más de 200 años de historia, el Consejo de Rectorías de la UdeG es ocupado en su mayoría por mujeres. Refrendó el esfuerzo contra la violencia de género, el apoyo emocional a estudiantes, certeza laboral y una política de cuidados y bienestar para la comunidad universitaria. (Por Gricelda Torres Zambrano)