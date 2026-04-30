El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no obliga a las partes a presentar pruebas, cuando se trata de la solicitud provisional de detención como sucede con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado de narcotráfico, explica la abogada y periodista de investigación, Surya Palacios.

“El Tratado de Extradición de México y Estados Unidos no exige que para una detención provisional, que es lo que la Unión Americana está solicitando al gobierno mexicano, se necesiten elementos de prueba o pruebas como se le quiera denominar. EU solicita que se detengan a 10 personas mexicanas entre ellas el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y se trata de una solicitud para detención provisional.

Surya Palacios considera que en los próximos días Estados Unidos realizará una solicitud oficial para la detención del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, y ahora sí, presentará las pruebas que tiene en su contra. Es la primera vez dice que se pide una detención provisional de un político en activo. (Por Gricelda Torres Zambrano)