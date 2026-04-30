El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no obliga a las partes a presentar pruebas, cuando se trata de la solicitud provisional de detención como sucede con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado de narcotráfico, explica la abogada y periodista de investigación, Surya Palacios.
“El Tratado de Extradición de México y Estados Unidos no exige que para una detención provisional, que es lo que la Unión Americana está solicitando al gobierno mexicano, se necesiten elementos de prueba o pruebas como se le quiera denominar. EU solicita que se detengan a 10 personas mexicanas entre ellas el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y se trata de una solicitud para detención provisional.
Surya Palacios considera que en los próximos días Estados Unidos realizará una solicitud oficial para la detención del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, y ahora sí, presentará las pruebas que tiene en su contra. Es la primera vez dice que se pide una detención provisional de un político en activo. (Por Gricelda Torres Zambrano)
El tratado de extradición no obliga a presentar pruebas: experto
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no obliga a las partes a presentar pruebas, cuando se trata de la solicitud provisional de detención como sucede con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado de narcotráfico, explica la abogada y periodista de investigación, Surya Palacios.