México podría negarse a la extradición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, pero eso sin duda tendrá repercusiones en la negociación del Tratado de Libre Comercio, considera la abogada y periodista de investigación, Surya Palacios.

“La consecuencia es de que nos podemos ir olvidando de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Esto no quiere decir que el tratado vaya a desaparecer de un día para otro, no, entraría en operación una claúsula que incluye este mismo convenio comercial en el que continuaría su vigencia, pero habría una revisión anual todos los años de aquí hasta el 2036. Entonces, verdad de que la consecuencia inmediata va a ser una consecuencia grave y económica”.

Espera que los negociadores separen el factor económico de lo que es el combate de México al narcotráfico, insiste en que en este momento no sucederá nada, pero es muy probable que las consecuencias sean económicas por parte de Estados Unidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)