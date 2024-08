La presa El Zapotillo no traerá más agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, si acaso abastecerá a algunas áreas de Los Altos, sentencia en exgobernador de Jalisco y actual senador electo, Francisco Ramírez Acuña.

“Esa presa lo único que va a servir y hay que aprovecharla es para partes de la zona de Los Altos y que llegue agua en condiciones en las se les pueda dar esa situación, pero el punto adecuado eran los 80 metros para poderlo tener. Cálculos que en su momento nos entregado la propia la Comisión Nacional del Agua, que nos había entregado el propio Comisión Federal del Electricidad, que son los únicos que saben hacer presas en este país, nada más sabe hacer el tema de presas. No vamos a tener más agua, van a tener, a la hora de la hora se vamos a tener que recurrir a lo que siempre se ha dicho, el agua que tenemos que juntar aquí abajo en la barranca”.

El próximo sábado el gobernador y el presidente López Obrador inaugurarán la presa El Zapotillo, que a decir de Ramírez Acuña, no resolverá el problema de agua en la metrópoli. (Por Gricelda Torres Zambrano)