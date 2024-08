El partido Movimiento Ciudadano emitió un posicionamiento tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco donde reconocen el triunfo de Pablo Lemus y de Verónica Delgadillo y pidieron a Morena aceptar la decisión del tribunal, además de no atacar las instituciones que no les favorecen.

Señalan que aunque impugnen la elección a la gubernatura, a diferencia de cinco por ciento en la votación garantiza una resolución favorable para Pablo Lemus en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Arremetieron contra el candidato morenista, José María Martínez, y se dijeron confiados que a pesar de su relación con magistrados federales, no se modificará la decisión en torno a la elección en Guadalajara.

En la voz Clemente Castañeda:

“Nuestros adversarios no tienen absolutamente ninguna consistencia. No hay ninguna evidencia que nos haga suponer que la elección se puede revertir”.

Mencionaron que tras la resolución del Tribunal Local, buscarán a Claudia Sheinbaum para que reconozca la decisión del tribunal y la victoria de Pablo Lemus en Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)